В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - "АТЕШ"

В ночь с 9 на 10 апреля в Перевальске оккупированной Луганской области был атакован ремонтно-механический завод. Объект получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По информации агентов движения, предприятие уже несколько лет не работает, но фактически российские оккупанты использовали его для ремонта военной техники.

В частности, враг регулярно завозили на территорию поврежденные машины, после чего их возвращали в строй. Кроме того, были фиксации движения военной техники, а сам объект находится под охраной.

"По предварительной информации, после удара на объекте зафиксированы повреждения, детали уточняются. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавили в "АТЕШ".