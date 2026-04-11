ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - "АТЕШ"

17:29 11.04.2026 Сб
2 мин
Что враг делал на оккупированном заводе?
aimg Эдуард Ткач
В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - "АТЕШ" Фото: на предприятие завозили авто и военную технику (Getty Images)

В ночь с 9 на 10 апреля в Перевальске оккупированной Луганской области был атакован ремонтно-механический завод. Объект получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также: Дроны СБС поразили нефтетерминал в Крыму и разнесли склады и ПВО оккупантов (видео)

По информации агентов движения, предприятие уже несколько лет не работает, но фактически российские оккупанты использовали его для ремонта военной техники.

В частности, враг регулярно завозили на территорию поврежденные машины, после чего их возвращали в строй. Кроме того, были фиксации движения военной техники, а сам объект находится под охраной.

В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - &quot;АТЕШ&quot;

"По предварительной информации, после удара на объекте зафиксированы повреждения, детали уточняются. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавили в "АТЕШ".

Другие инциденты

Напомним, в СБУ 4 апреля сообщили, что из бойцы вместе с воинами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

Это один из ключевых промышленных объектов в Луганской области, который враг использует для обеспечения своего военного производства.

Также мы писали, что 26 марта в "АТЕШ" рассказали, что провели очередную успешную диверсию под Луганском. В частности, партизаны вывели из строя железнодорожный узел, из-за чего часть войск РФ осталась без снабжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Луганск Война в Украине Русские Оккупанты
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой