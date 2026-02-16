Луганщині загрожує зрив посівної: ворог забирає паливо у фермерів, готуючи регіону голод

За словами чиновника, окупаційна влада видала наказ, який фактично ставить хрест на майбутній посівній кампанії та загрожує регіону масштабним дефіцитом продовольства.

Так, у так званій "ЛНР" фермерів та керівників підприємств поставили перед фактом: вони мають віддати щонайменше 30% своїх запасів дизельного пального.

В окупаційній адміністрації це коментують нестачею дизельного палива у підрозділах російської армії, що діють на території Луганщини. Таким чином, фермерів та підприємців змушують власним коштом спонсорувати війну проти власної країни.

Наслідки цього рішення можуть бути катастрофічними:

вилучення третини пального напередодні польових робіт паралізує роботу техніки;

без посівної Луганщина залишиться без врожаю, що в умовах окупації є прямою дорогою до гуманітарного колапсу.

Повна ізоляція: у Лутугиному зник громадський транспорт

Поки дизель відбирають для танків, цивільна інфраструктура розвалюється. У Лутугиному мешканці залишилися без автобусного сполучення. Окупанти провалили закупівлю послуг перевезення, бо жоден місцевий підприємець не захотів брати участь у тендерах.

Відтепер люди в селищах відрізані від міст. Пересування можливе лише на власному авто (якщо окупанти ще не відібрали пальне) або на таксі, ціни на які стали непідйомними для більшості.

Дії загарбників свідчать про критичний стан їхньої логістики та повну байдужість до долі людей в окупації.