Головна » Новини » Надзвичайні події

Коригував вогонь на Донеччині: СБУ затримала агента РФ під Києвом

Київська область, Середа 11 лютого 2026 12:44
UA EN RU
Коригував вогонь на Донеччині: СБУ затримала агента РФ під Києвом Фото: на Київщині затримали агента РФ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України викрила на Київщині агента РФ, який ховався від правосуддя після коригування ворожих атак на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

Згідно з матеріалами справи, зловмисником виявився 32-річний шахтар з тимчасово окупованої Новогродівки, завербований російськими спецслужбами.

Росіяни вийшли на чоловіка через заборонену соцмережу "Однокласники", де з ним познайомилась "зв’язкова" розвідки РФ і запропонувала співпрацю в обмін на віртуальні близькі стосунки.

Після цього затриманий почав стежити за позиціями Сил оборони в місті та на околицях, і передавати координати окупантам. РФ використовувала отримані розвіддані для планування повітряних ударів по громаді з метою наступу на Покровському напрямку.

Після окупації Новогродівки агент виїхав на Київщину, сподіваючись "залягти на дно" та продовжити згодом розвідувальну діяльність в інтересах ворога. СБУ встановила місцеперебування зловмисника і затримали його в орендованій оселі.

Коригував вогонь на Донеччині: СБУ затримала агента РФ під КиєвомФото: затримання ворожого агента на Київщині (t.me/SBUkr)

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання інших агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно в Кропивницькому затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Вона мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, однак СБУ завчасно викрила її дії та затримала підозрювану.

Крім того, раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався навести дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років позбавлення волі.

