По словам чиновника, оккупационная власть издала приказ, который фактически ставит крест на будущей посевной кампании и грозит региону масштабным дефицитом продовольствия.

Так, в так называемой "ЛНР" фермеров и руководителей предприятий поставили перед фактом: они должны отдать не менее 30% своих запасов дизельного топлива.

В оккупационной администрации это комментируют нехваткой дизельного топлива в подразделениях российской армии, действующих на территории Луганщины. Таким образом, фермеров и предпринимателей заставляют за свой счет спонсировать войну против собственной страны.

Последствия этого решения могут быть катастрофическими:

изъятие трети горючего накануне полевых работ парализует работу техники;

без посевной Луганщина останется без урожая, что в условиях оккупации является прямой дорогой к гуманитарному коллапсу.

Полная изоляция: в Лутугино исчез общественный транспорт

Пока дизель отбирают для танков, гражданская инфраструктура разваливается. В Лутугино жители остались без автобусного сообщения. Оккупанты провалили закупку услуг перевозки, потому что ни один местный предприниматель не захотел участвовать в тендерах.

Отныне люди в поселках отрезаны от городов. Передвижение возможно только на собственном авто (если оккупанты еще не отобрали топливо) или на такси, цены на которые стали неподъемными для большинства.

Действия захватчиков свидетельствуют о критическом состоянии их логистики и полном безразличии к судьбе людей в оккупации.