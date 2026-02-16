Пастки з неба: окупанти влаштували мінне пекло для цивільних у Каховці на ТОТ Херсонщини
Окупанти влаштували мінний терор у Каховці, масово закидаючи житлові квартали "пелюстками" з дронів та перекриваючи всі шляхи для цивільних.
Як пише РБК-Україна, про це у Facebook повідомив журналіст Олег Батурін.
За словами Батуріна, місцеві мешканці повідомляють, що через мінний терор деякі вулиці Каховки на тимчасово окупованій Херсонщині фактично стали небезпечними для будь-якого пересування.
"У Каховці, як повідомляють місцеві, у російських окупантів і місцевих чортів останні дні якась шалена паніка. Орки перекривали дороги, розкидають з дронів "міни-пелюстки" в Каховському районі, в прилеглих до колишнього водосховища населених пунктах", - написав журналіст.
Таким чином, через дії окупантів значно ускладнено доступ населення до лікарень, аптек та продуктових магазинів. Крім того, через блокування доріг цивільні змушені шукати об’їзні шляхи, що підвищує ризик потрапити під обстріл або натрапити на залишені міни.
"Тому, як завжди, цивільним варто уникати блокпостів і місць їхнього (військових РФ – ред.) скупчення… До них завжди треба ставитися як до чумних. Що може збільшити шанси на виживання", - додав Батурін.
Українські правозахисники закликають громадян залишатися максимально обережними, дотримуватися сигналів тривоги та уникати контактів з окупантами.
Водночас вони наголошують, що масове розкидання мін і перекриття доріг є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та може бути кваліфіковане як воєнний злочин.
Удари РФ по Херсону та області
Російські війська щодня атакують Херсон та громади області, застосовуючи дрони різних типів. Так, 12 лютого внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 3 - отримали поранення.
А зранку 13 лютого Херсон занурився у блекаут. До відновлення електропостачання вода у будинки подавалася за рахунок генераторів.
Крім того, пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) опинився Корабельний район міста.