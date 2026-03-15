На Луганщині вибухнув склад боєприпасів: попередньо, атаковане сховище ракет для ППО росіян

В окупованому Довжанську на Луганщині атакований склад боєприпасів окупантів. Попередньо, сталось влучання у сховище ракет для ППО росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-проекти в Telegram.

Боєприпаси вибухнули у Довжанську (Свердловськ), який ще 2016 року був окупований росіянами.

Момент удару по складу боєприпасів зафіксували на відео. На кадрах - пожежв, навколо якої яскраві спалахи та іскри, які розлітаються у різні сторони. Ракети детонують у повітря і час від часу у нічному небі з'являється заграва - все це супроводжують один за одним гучні вибухи.

У мережу злили багато різних відео НП, деякі з них супроводжують коментарі зляканих очевидців, які знімали на значній дистанції, у своїх квартирах.