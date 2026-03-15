ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Луганщине взорвался склад боеприпасов: предварительно, атаковано хранилище ракет для ПВО

00:15 15.03.2026 Вс
2 мин
ЧП произошло в оккупированном Должанске. В сети обнародовали яркие кадры взрыва
aimg Маловичко Юлия
Фото: работник МЧС РФ (росСМИ)

В оккупированном Должанске Луганской области атакован склад боеприпасов оккупантов. Предварительно, произошло попадание в хранилище ракет для ПВО россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проекты в Telegram.

Читайте также: Третья штурмовая освободила село Надия в Луганской области (видео)

Боеприпасы взорвались в Должанске (Свердловск), который еще в 2016 году был оккупирован россиянами.

Момент удара по складу боеприпасов зафиксировали на видео. На кадрах - пожар, вокруг которого яркие вспышки и искры, которые разлетаются в разные стороны. Ракеты детонируют в воздух и время от времени в ночном небе появляется зарево - все это сопровождают один за другим громкие взрывы.

Предварительно, удар был нанесен по хранилищу ракет для ПВО россиян.

В сеть слили много разных видео ЧП, некоторые из них сопровождают комментарии испуганных очевидцев, которые снимали на заничительной дистанции в своих квартирах.

Предыдущие атаки на оккупированную Луганщину

Силы обороны время от времени наносят удары по оккупированным территориям Луганщины, где оккупанты прячут оружие для войны. Например, совсем недавно, 9 марта, украинские военные уничтожили ракетный комплекс "Бук-М3" россиян, сосредоточенный в районе оккупированного Лиманчука.

Тогда под удар также попали командно-наблюдательные пункты врага и пункты управления в Донецкой области.

3 марта украинские партизаны провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую. По этой железной дороге также поставляли из России оружие и боеприпасы.

Кроме уничтожения оружия и боеприпасов наши воины также атакуют источники дохода для РФ, который затем враг направляет на финансирование своей армии. Например, 3 марта был нанесен удар по нефтебазе на Луганщине.

Тогда также удар был нанесен по подстанции в Алчевске, расположенном также на Луганщине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Луганск Взрыв Взрыв боеприпасов
Новости
Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине