Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса

Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что сокращение рейсов почти на 50% произойдет в ближайшие несколько недель.

Отметим, что еще два дня назад Lufthansa сообщала о сокращении 20% рейсов.

Ранее в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.

Напомним, около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.

Также РБК-Украина сообщало что британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

По состоянию на вечер 6 марта, в мире зафиксировано больше 100 тыс. случаев заражения COVID-19 с 3411 смертельными случаями.