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Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса

Новости » Общество     04.03.2020 - 17:22
Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса
Фото: Lufthansa (flickr.com Mark Piacentini)

Авиакомпания посадит 150 самолетов из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa посадит 150 из 770 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в компании, 25 из 150 самолетов, полеты которых будут временно остановлены, являются дальнего следования.

"Мы динамически корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - сообщили в авиакомпании.

Ранее авиакомпания продлила приостановку полетов в Китай до 24 апреля, а в Тегеран до 30 апреля, а также сокращает полеты в северную часть Италии.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинский лоукостер SkyUp приостанавливает выполнения рейсов в итальянский город Турин из-за вспышки коронавируса на севере страны. Рейсы в Турин будут приостановлены с 5 марта.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 4 марта во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. При этом на территории 34 стран Европы зарегистрировано 3 тысячи 365 случаев заболевания коронавирусом и 85 летальных случаев.

За день число случаев коронавируса в Британии увеличилось почти вдвое Парижский Лувр возобновил свою работу после закрытия в связи с коронавирусом
Новости Украины авиакомпанияLufthansa Коронавирус
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