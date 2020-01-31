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Несколько американских авиакомпаний отменили все рейсы в Китай

Новости » Общество     31.01.2020 - 20:53
Несколько американских авиакомпаний отменили все рейсы в Китай
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Рейсы в Китай и из Китая отменены с 31 января по 27 марта

Американские авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines решили отменить все оставшиеся рейсы в Китай после объявления Госдепартаментом повышенной степени опасности из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что рейсы в Китай и из Китая отменены с пятницы, 31 января, по 27 марта. Авиалинии будут выполнять рейсы в Гонконг.

Отметим, что последний рейс в Китай назначен на понедельник, 3 февраля, а последний обратный рейс в США - на 5 февраля. Авиакомпания приостанавливает все рейсы в Китай до 30 апреля.

Напомним, авиакомпании начали приостанавливать полеты в Китай в связи с вспышкой коронавируса, в результате которой умерли уже более 200 человек. Всего о решении приостановить полеты заявили почти 20 авиакомпаний: Air Canada, Air France, Air India, Air Seoul, Air Tanzania, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air Lines, EgyptAir, Finnair, Lion Air, Group Lufthansa, SAS, Turkish Airlines United Airlines, United Parcel Service, Virgin Atlantic.

Ранее сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

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