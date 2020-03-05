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Авиакомпании могут потерять 113 млрд долларов из-за коронавируса

Новости » Экономика     05.03.2020 - 18:00
Авиакомпании могут потерять 113 млрд долларов из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/Mark McWalte)

Такой прогноз дали в Международной ассоциации воздушного транспорта

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет IATA.

По данным ассоциации, потери авиакомпаний будут схожи с убытком, который авиационная отрасль понесла во время мирового кризиса 2008 года. При этом еще две недели назад IATA прогнозировала убытки отрасли до 30 млрд долларов.

В случае, если эпидемия коронавируса пойдет на спад, а пораженные ею страны быстро восстановят свою экономику, авиаперевозчики потеряют максимум 63 млрд долларов, отметили в ассоциации воздушного транспорта.

Напомним, около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.

Как сообщало РБК-Украина, после вспышки коронавируса в Италии украинский лоукостер SkyUp также приостановил выполнения рейсов в пораженную инфекцией страну.

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