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Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса

Новости » Транспорт     06.03.2020 - 09:33
Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса
Иллюстративное фото (interaztv)

Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе

Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Сообщается, что авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, инвестировавшего более 135 млн фунтов.

Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании.

Ежегодно компания перевозила около 8 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания провела дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.

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