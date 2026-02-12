ua en ru
Лудоман готував ракетні удари по військових у Львові: деталі від СБУ

Львів, Четвер 12 лютого 2026 14:39
Лудоман готував ракетні удари по військових у Львові: деталі від СБУ Фото: у Львові викрили агента окупантів (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України затримала у Львові інформатора росіян, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони для завдання ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами справи, затриманим виявився 21-річний чоловік з ігровою залежністю, який шукав легких заробітків у соцмережах. Гроші були потрібні йому, щоб сплатити борги, які виникли через азартні ігри.

Російський куратор завербував фігуранта у соцмережах, коли запропонував йому співпрацю в обмін на гроші. Зловмисника затримали зловмисника за місцем проживання.

Збирав координати розташування Сил оборони

Як встановило розслідування, зловмисник у місті та на його околицях фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони. Він також намагався виявити військові частини та інші режимні об’єкти, які надалі могли стати "цілями" для ворога.

Лудоман готував ракетні удари по військових у Львові: деталі від СБУФото: затримання ворожого агента у Львові (t.me/SBUkr)

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Затримання інших агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно в Кропивницькому затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Вона мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, однак СБУ завчасно викрила її дії та затримала підозрювану.

Крім того, раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався навести дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років позбавлення волі.

