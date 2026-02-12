ua en ru
Лудоман готовил ракетные удары по военным во Львове: детали от СБУ

Львов, Четверг 12 февраля 2026 14:39
UA EN RU
Лудоман готовил ракетные удары по военным во Львове: детали от СБУ Фото: во Львове разоблачили агента оккупантов (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины задержала во Львове информатора россиян, который собирал данные о местах дислокации Сил обороны для нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Согласно материалам дела, задержанным оказался 21-летний мужчина с игровой зависимостью, который искал легких заработков в соцсетях. Деньги были нужны ему, чтобы оплатить долги, которые возникли из-за азартных игр.

Российский куратор завербовал фигуранта в соцсетях, когда предложил ему сотрудничество в обмен на деньги. Злоумышленника задержали злоумышленника по месту жительства.

Собирал координаты расположения Сил обороны

Как установило расследование, злоумышленник в городе и его окрестностях фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны. Он также пытался обнаружить воинские части и другие режимные объекты, которые в дальнейшем могли стать "целями" для врага.

Лудоман готовил ракетные удары по военным во Львове: детали от СБУФото: задержание вражеского агента во Львове (t.me/SBUkr)

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Задержание других агентов РФ

Напомним, недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Она должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако СБУ заблаговременно разоблачила ее действия и задержала подозреваемую.

Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

