Лудоман готовил ракетные удары по военным во Львове: детали от СБУ

Служба безопасности Украины задержала во Львове информатора россиян, который собирал данные о местах дислокации Сил обороны для нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

Согласно материалам дела, задержанным оказался 21-летний мужчина с игровой зависимостью, который искал легких заработков в соцсетях. Деньги были нужны ему, чтобы оплатить долги, которые возникли из-за азартных игр.

Российский куратор завербовал фигуранта в соцсетях, когда предложил ему сотрудничество в обмен на деньги. Злоумышленника задержали злоумышленника по месту жительства.

Собирал координаты расположения Сил обороны

Как установило расследование, злоумышленник в городе и его окрестностях фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны. Он также пытался обнаружить воинские части и другие режимные объекты, которые в дальнейшем могли стать "целями" для врага.

Фото: задержание вражеского агента во Львове (t.me/SBUkr)

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.