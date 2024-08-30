Лубінець попередив про нову хвилю шахрайств зі звільненням полонених

Наразі вирує нова хвиля шахрайств, які пов'язані зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї видаються себе за журналістів, волонтерів та представників державних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Вони видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито "плату" за свої "послуги", - пише Лубінець.

Для того, щоб не потрапити у пастку шахраїв, необхідно:

перевіряти джерела інформації;

не передавати особисті дані незнайомцям та не розкривайте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;

остерігатись будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із "визволенням" чи "допомогою";

Офіційні державні органи й волонтерські організації ніколи не братимуть гроші за допомогу або надання інформації.

"Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію", - додав омбудсман.

Обмін полоненими

15 серпня, під час Ставки верховного головнокомандувача було представлено стратегію повернення полонених. Також Україна планує розширити переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими, яка включатиме ще шість структур.

За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".