У Лозовій через обстріл РФ закрили вокзал: коли відновлять роботу

Через обстріл Росії 5 серпня вокзал у місті Лозова Харківської області не працюватиме невизначений час. Рішення щодо того, як жителі користуватимуться залізничним транспортом, ще не ухвалене.

Про це заявив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думка" .

"На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема з відправкою з Лозової, але над цим працює "Укрзалізниця". Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги", - повідомив Зеленський.

Він додав, що у Лозівській громаді після масованого удару російських дронів на 90% відновили електропостачання, також вдалося повернути водопостачання.