В Лозовой из-за обстрелов РФ закрыли вокзал: когда возобновят работу

Из-за обстрела России 5 августа вокзал в городе Лозовая Харьковской области не будет работать неопределенное время. Решение о том, как жители будут пользоваться железнодорожным транспортом, еще не принято.

Об этом заявил глава Лозовской городской территориальной общины Сергей Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думка".