Обстріл Лозової: через удар РФ без світла лишилось 80% користувачів
Росіяни сьогодні вночі, 5 липня, вдарили по Лозовій Харківської області. В результаті обстрілу близько 80% жителів міста лишились без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Через ворожу атаку було знеструмлено майже 80% споживачів міста. На цей час уже повернули електропостачання в місті, тривають роботи з відновлення електрики в інших населених пунктах громади", - зазначив Синєгубов.
За словами глави Харківської ОВА, перш за все енергетики заживили критичну інфраструктуру міста, поступово підключають і побутових споживачів.
Він також додав, що Харківська ОВА координує відновлювальні роботи, постраждалі отримують усю необхідну допомогу.
Обстріл Лозової Харківської області
Росія сьогодні вночі, 5 серпня, завдала удару по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники зафіксували на кількох напрямках, однак головним вектором атаки стала Лозова Харківської області.
Мер міста Сергій Зеленський повідомив, що цього разу російська армія здійснила наймасованішу атаку на Лозову. Вона тривала з 2:30 до 3:00.
За даними прокуратури, окупанти випустили понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". Внаслідок влучань пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури. Частина мешканців встигла сховатися в укриттях, однак є постраждалі. Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.