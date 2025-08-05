Обстріл Лозової: через удар РФ без світла лишилось 80% користувачів

Росіяни сьогодні вночі, 5 липня, вдарили по Лозовій Харківської області. В результаті обстрілу близько 80% жителів міста лишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Через ворожу атаку було знеструмлено майже 80% споживачів міста. На цей час уже повернули електропостачання в місті, тривають роботи з відновлення електрики в інших населених пунктах громади", - зазначив Синєгубов.

За словами глави Харківської ОВА, перш за все енергетики заживили критичну інфраструктуру міста, поступово підключають і побутових споживачів.

Він також додав, що Харківська ОВА координує відновлювальні роботи, постраждалі отримують усю необхідну допомогу.