Постраждалих стало більше: з'явились нові деталі масованої атаки на Лозову

До тринадцяти зросло число постраждалих унаслідок масованої атаки, завданої росіянами по Лозовій Харківської області 5 серпня. Серед постраждалих двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На місці загинув 60-річний чоловік. Також вранці померла 72-річна жінка, яка була доставлена до лікарні після обстрілу. За медичною допомогою звернулись 13 людей, серед яких двоє підлітків.

Як повідомили у поліції, вночі ворог здійснив масований обстріл із застосуванням ударних БпЛА по місту Лозова. Зафіксовано понад 30 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення залізничного вокзалу та депо. Виникла пожежа.

"Наразі загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми. Серед постраждалих двоє дітей - 13-річна дівчина та 14-річний хлопець, - йдеться у повідомленні.

Обстріл Лозової Харківської області

Росія сьогодні вночі, 5 серпня, завдала удару по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники зафіксували на кількох напрямках, однак головним вектором атаки стала Лозова Харківської області.

Мер міста Сергій Зеленський повідомив, що цього разу російська армія здійснила наймасованішу атаку на Лозову. Вона тривала з 2:30 до 3:00.

За даними прокуратури, окупанти випустили понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". Внаслідок влучань пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

Також стало відомо, що через обстріл близько 80% жителів міста лишились без світла.