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Ложкін прогнозує Україні майбутнє "Ізраїлю Східної Європи"

Фото: Борис Ложкін (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Після перемоги у війні Україна мала б стати так званим "Ізраїлем Східної Європи". Це означає, що одним з пріоритетів держави мали б бути військові технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврейської конфедерації України, віце-президента Всесвітнього єврейського конгресу Бориса Ложкіна під час Kyiv Jewish Forum.

Він акцентував на тому, що Ізраїль є одним з головних місць високих технологій у світі, а основним чинником для цього стали саме війни, від яких страждає ця країна.

Як приклад Ложкін навів ізраїльський "Підрозділ 8200", який спеціалізується на радіоелектронній розвідці і є одним з найбільших таких підрозділів у світі. У зв’язку з війнами, в яких країна змушена захищатися від агресивних сусідів, в Ізраїлі з’явилося багато успішних стартапів, включаючи "єдинорогів" у сфері військового виробництва, високих технологій. Це стало величезним двигуном для ізраїльської економіки.

"Я вважаю, що Україна має зробити те саме. Україна могла б бути центром військових високих технологій в Європі, центром високих технологій взагалі. Україна, до речі, зараз також дуже успішна в цьому, і багато з цього вже відбувається. Але я думаю, що Україна може збільшити це в рази і стати центром високих технологій Східної Європи чи, можливо, Європи взагалі. Досвід Ізраїлю в цій сфері дуже важливий для України", - додав він.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.

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ІзраїльБорис Ложкин