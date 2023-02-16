Ложкин прогнозирует Украине будущее "Израиля Восточной Европы"

Он акцентировал внимание на том, что Израиль является одним из главных мест высоких технологий в мире, а основным фактором для этого стали именно войны, от которых страдает эта страна.

В качестве примера Ложкин привел израильское "Подразделение 8200", специализирующиеся на радиоэлектронной разведке и являющиеся одним из крупнейших таких подразделений в мире. В связи с войнами, в которых страна вынуждена защищаться от агрессивных соседей, в Израиле появилось много успешных стартапов, включая «единорогов» в сфере военного производства, высоких технологий. Это стало огромным двигателем для израильской экономики.

"Я считаю, что Украина должна сделать то же самое. Украина могла быть центром военных высоких технологий в Европе, центром высоких технологий вообще. Украина, кстати, сейчас тоже очень успешна в этом, и многое из этого уже происходит. Но я думаю, что Украина может увеличить это в разы и стать центром высоких технологий Восточной Европы или, может быть, Европы вообще. Опыт Израиля в этой сфере очень важен для Украины", - добавил он.