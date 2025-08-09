Лондонські переговори принесли значний прогрес плану Трампа по Україні, - Axios

Трамп планує зустріч з Путіним

Нагадаємо, що минулої ночі Дональд Трамп оголосив про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, заплановану на 15 серпня в Алясці, де обговорюватимуть, зокрема, й війну в Україні.

Варто зазначити, що раніше Трамп допустив можливість "обміну територіями" між Україною та Росією.

За даними WSJ, Путін нібито погодиться на повне припинення вогню за умови виведення українських військ із Донецької області. Таку позицію він озвучив під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Водночас Bild повідомив, що Віткофф нібито неправильно зрозумів Путіна, адже той не відмовився від намірів встановити повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Тим часом сьогодні WSJ зазначило, що на зустрічі з Трампом Путін може висунути ультиматум щодо України.

Один із чиновників своєю чергою заявив, що Україна та європейські країни, ймовірно, відкинуть цю пропозицію, що може дозволити Путіну використати ситуацію, звинувативши Україну в продовженні війни.

Також наголошується, що ідея зустрічі виходила від Путіна для посилення тиску на Трампа, а не для досягнення миру.

Зустрічі радників в Лондоні

Варто зауважити також і те, що сьогодні, 9 серпня західні й українські безпекові радники зустрілись в Лондоні для обговорення спільної позиції.

Як стало відомо раніше сьогодні, після зустрічі європейські країни разом з Україною представили свій план завершення війни, який передбачає зупинку вогню перед будь-якими іншими кроками та взаємні поступки сторін.

Поміж тим, європейська сторона відхилила пропозицію РФ обміняти контрольовані Україною частини Донецької області на припинення вогню.