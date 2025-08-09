Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине, - Axios

Трамп планирует встречу с Путиным

Напомним, что минувшей ночью Дональд Трамп объявил о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа в Аляске, где будут обсуждать, в частности, и войну в Украине.

Стоит отметить, что ранее Трамп допустил возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией.

По данным WSJ, Путин якобы согласится на полное прекращение огня при условии вывода украинских войск из Донецкой области. Такую позицию он озвучил во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

В то же время Bild сообщил, что Уиткофф якобы неправильно понял Путина, ведь тот не отказался от намерений установить полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Между тем сегодня WSJ отметило, что на встрече с Трампом Путин может выдвинуть ультиматум в отношении Украины.

Один из чиновников в свою очередь заявил, что Украина и европейские страны, вероятно, отвергнут это предложение, что может позволить Путину использовать ситуацию, обвинив Украину в продолжении войны.

Также отмечается, что идея встречи исходила от Путина для усиления давления на Трампа, а не для достижения мира.

Встречи советников в Лондоне

Стоит заметить также и то, что сегодня, 9 августа западные и украинские советники по безопасности встретились в Лондоне для обсуждения общей позиции.

Как стало известно ранее сегодня, после встречи европейские страны вместе с Украиной представили свой план завершения войны, который предусматривает остановку огня перед любыми другими шагами и взаимные уступки сторон.

Между тем, европейская сторона отклонила предложение РФ обменять контролируемые Украиной части Донецкой области на прекращение огня.