У Лондоні почався протест через Brexit

Фото: протести в Лондоні (twitter.com/tictoc)

Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають і кричать "Brexit зараз!"

Тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають і кричать "Brexit зараз!". Рух транспорту навколо будівлі британського парламенту перекрито.

"У п'ятницю - в день, коли Великобританія спочатку повинна була покинути ЄС - в центрі Лондона біля парламенту влаштували акцію протесту тисячі прихильників Brexit. Вони протестують проти відстрочки виходу країни з Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Працівники парламенту отримали повідомлення із закликом не залишатися там без поважних причин і покинути будівлю. На площі, де проходить мітинг, знаходиться велика кількість поліції.