На лівому березі Києва та в Броварах чули вибух: стала відома причина
Сьогодні, 15 квітня, на лівому березі Києва та в Броварах чули вибух. Це біло контрольоване знищення частини російської ракети.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За даними джерел, відбувся плановий підрив бойової частини російської ракети, яку знайшли в Деснянському районі.
Раніше сьогодні поліція Києва повідомляла про виявлення бойової частини російського "Іскандера" у Деснянському районі столиці
Правоохоронці також попереджали про те, що фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.
У поліції зазначили, що мешканці прилеглих районів можуть почути звуки вибухів, і додали, що загроза для населення відсутня.
Обстріл України в ніч на 15 квітня
В ніч на сьогодні російські окупанти атакували ударними дронами територію Київської області. У Білій Церкві пошкоджено приміщення підприємства, в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Ніхто не потраждав.
У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка. Крім того, під ударом опинилися Черкаси та область - там, згідно з попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.
Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. В результаті ворожого удару виникла масштабна пожежа, загинула 74-річна продавчиня кіоску.
За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.
