На лівому березі Києва та в Броварах чули вибух: стала відома причина

Сьогодні, 15 квітня, на лівому березі Києва та в Броварах чули вибух. Це біло контрольоване знищення частини російської ракети.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За даними джерел, відбувся плановий підрив бойової частини російської ракети, яку знайшли в Деснянському районі.

Раніше сьогодні поліція Києва повідомляла про виявлення бойової частини російського "Іскандера" у Деснянському районі столиці

Правоохоронці також попереджали про те, що фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.

У поліції зазначили, що мешканці прилеглих районів можуть почути звуки вибухів, і додали, що загроза для населення відсутня.

Обстріл України в ніч на 15 квітня

В ніч на сьогодні російські окупанти атакували ударними дронами територію Київської області. У Білій Церкві пошкоджено приміщення підприємства, в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Ніхто не потраждав.

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка. Крім того, під ударом опинилися Черкаси та область - там, згідно з попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.