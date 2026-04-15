На лівому березі Києва та в Броварах чули вибух: стала відома причина

11:53 15.04.2026 Ср
2 хв
Чи є загроза для мешканців Києва та області?
aimg Валерій Ульяненко
На лівому березі Києва та в Броварах чули вибух: стала відома причина Фото: у Києві підірвали бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Сьогодні, 15 квітня, на лівому березі Києва та в Броварах чули вибух. Це біло контрольоване знищення частини російської ракети.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Читайте також: Зруйнована історична памʼятка: Росія скинула ФАБ на центр Словʼянська (фото)

За даними джерел, відбувся плановий підрив бойової частини російської ракети, яку знайшли в Деснянському районі.

Раніше сьогодні поліція Києва повідомляла про виявлення бойової частини російського "Іскандера" у Деснянському районі столиці

Правоохоронці також попереджали про те, що фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.

У поліції зазначили, що мешканці прилеглих районів можуть почути звуки вибухів, і додали, що загроза для населення відсутня.

Обстріл України в ніч на 15 квітня

В ніч на сьогодні російські окупанти атакували ударними дронами територію Київської області. У Білій Церкві пошкоджено приміщення підприємства, в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Ніхто не потраждав.

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка. Крім того, під ударом опинилися Черкаси та область - там, згідно з попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. В результаті ворожого удару виникла масштабна пожежа, загинула 74-річна продавчиня кіоску.

За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.

Детальніше про наслідки чергової масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

