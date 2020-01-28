ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ливане обвинили США в попытке лишить палестинцев "исторической родины"

Новости » Политика     28.01.2020 - 23:39
В Ливане обвинили США в попытке лишить палестинцев "исторической родины"
Иллюстративное фото (twitter/jpost.com)

Организация "Хезболла", признанная в Израиле террористической, выступает против "сделки века" Трампа

Ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболлах" назвала "сделкой позора" план урегулирования между Палестиной и Израилем, который выдвинул во вторник президент США Дональд Трамп. Об этом передает телестанция Al Manar.

По мнению лидеров организации, которую Израиль признал террористической, Соединенные Штаты пытаются "уничтожить исторические права палестинского народа".

"Этот опасный шаг американской администрации будет иметь самые пагубные последствия для арабских народов... То, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора", - подчеркивается в заявлении шиитской партии.

"Хезболла" предупреждает, что проектом Трампа предусматривается расселение палестинских беженцев, что может "лишить их законного права на возвращение к родным очагам".

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп презентовал "сделку века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сделке, президент США предлагает признать Палестину и Израиль двумя отдельными государствами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века". По его словам, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Палестина отвергла "сделку века" Трампа Иран будет противодействовать "сделке века" США
Новости Украины ИзраильПалестинасделка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь