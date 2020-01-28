Палестина отвергла "сделку века" Трампа

Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Палестина готова к переговорам с Израилем с участием международных партнеров

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный мирный план по урегулированию конфликта с Израилем представленный президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Al Jazeera News.

Аббас назвал "сделку века" Трампа заговором против палестинского народа, а также заявил, что Иерусалим не продается.

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме", - заявил палестинский лидер.

Также Аббас заявил, что Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников - России, США, ООН и ЕС.

"Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой "четверки. Мы привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке", - сказал Аббас.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп презентовал "сделку века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сделке, президент США предлагает признать Палестину и Израиль двумя отдельными государствами.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века". По его словам, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.