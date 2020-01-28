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У Лівані звинуватили США у спробі позбавити палестинців "історичної батьківщини"

Новини » Політика     28.01.2020 - 23:39
У Лівані звинуватили США у спробі позбавити палестинців "історичної батьківщини"
Ілюстративне фото (twitter/jpost.com)

Організація "Хезболла", визнана в Ізраїлі терористичною, виступає проти "угоди століття" Трампа

Ліванська шиїтська організація і політична партія "Хезболлах" назвала "угодою ганьби" план врегулювання між Палестиною та Ізраїлем, який висунув у вівторок президент США Дональд Трамп. Про це передає телестанція Al Manar.

На думку лідерів організації, яку Ізраїль визнав терористичною, Сполучені Штати намагаються "знищити історичні права палестинського народу".

"Цей небезпечний крок американської адміністрації буде мати згубні наслідки для арабських народів... Те, що відбулося у вівторок у Вашингтоні, стало результатом зради низки арабських режимів, які виступили співучасниками закулісного змови", - підкреслюється в заяві шиїтської партії.

"Хезболла" попереджає, що проектом Трампа передбачається розселення палестинських біженців, що може позбавити їх законного права на повернення до рідних домівок".

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп презентував "угоду століття" з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно угоді, президент США пропонує визнати Палестину та Ізраїль двома окремими державами.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття". За його словами, мирний план Трампа надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Палестина відкинула "угоду століття" Трампа Іран буде протидіяти "угоді століття" США
Новини України ІзраїльПалестинасделка
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