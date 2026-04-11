Правительство Ливана и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой "приостановить" атаки против Хезболлы до того, как начнутся переговоры между Израилем и Ливаном на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, наступление Израиля в Ливане стало камнем преткновения в переговорах между США и Ираном. В частности, Тегеран утверждает, что Израиль нарушает режим прекращение огня. США же отрицают, что Ливан входил в сделку о двухнедельном перемирии, но призвали Израиль к деэскалации.

При этом США, правительство Ливана и Израиль не хотят диктовать какие-либо условия у Ливане, которые могли бы помочь иранской марионетке - "Хезболле".

В Бейруте говорят, что любое прекращение огня должно быть результатом переговоров между Израилем и правительством Ливана. Некоторые чиновники Израиля согласны с этим и считают, что в интересах их страны объявить "паузу" в контексте переговоров с ливанским правительством.

Axios пишет, что правительство Ливана через посредников США обратилось к Израилю с просьбой сделать "жест" перед встречей во вторник и "приостановить" авиаудары про странные по стране.

В частности, ливанцы предложили израильтянам вернуться к условиям соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года, и наносить удары только в случае угроз со стороны "Хезболлы".

Источники говорят, что США поддерживают просьбу Ливана и призывают и Израиль принять не. Премьер Израиль Биньямин Нетаньяху рассматривает этот запрос, но пока не принял решения.

Но издание добавляет, что согласие на прекращение огня было бы политическим проблематичным для Нетаньяху. Правительство этой страны предпочло бы вести переговоры с Ливаном "под огнем".

Однако второй источник сказал, что Нетаньяху может согласиться на короткую тактическую паузу в авиаударах.

Также Axios сообщило, что как ожидается, на следующей неделе премьер-министр Ливана Наваф Салам посетит Вашингтон и встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Это будет первый двухсторонний визит высокопоставленного чиновника Ливана в Вашингтон с момента прихода к власти администрации Дональда Трампа.