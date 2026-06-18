У Литві зробили несподівану заяву про мирні переговори з РФ

Чому діалог зараз не на часі

На засіданні Європейської Ради в Брюсселі литовський лідер закликав ЄС дистанціюватися від спроб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення умов припинення війни.

Науседа наголосив, що Путін зважає лише на позицію сили.

"Я не думаю, що зараз саме час починати переговори з Путіним, бо Путін не хоче бачити нас за столом переговорів", - зазначив він.

Президент Литви закликав європейські країни спочатку узгодити спільні позиції, аби не повторювати помилок минулого, коли окремі лідери намагалися діяти самостійно.

Початок реального дипломатичного процесу, за його словами, можливий лише після усвідомлення Москвою своєї поразки.

"Але спочатку Росія та російський диктатор повинні самі дійти висновку, що цю війну неможливо виграти і що росіяни не перемагають", - підкреслив Науседа.