В Литве сделали неожиданное заявление о мирных переговорах с РФ

Почему диалог сейчас не актуален

На заседании Европейского совета в Брюсселе литовский лидер призвал ЕС дистанцироваться от попыток вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны.

Науседа подчеркнул, что Путин учитывает только позицию силы.

"Я не думаю, что сейчас самое время начинать переговоры с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров", - отметил он.

Президент Литвы призвал европейские страны сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого, когда отдельные лидеры пытались действовать самостоятельно.

Начало реального дипломатического процесса, по его словам, возможно только после того, как Москва осознает свое поражение.

"Но сначала Россия и российский диктатор должны сами прийти к выводу, что эту войну невозможно выиграть и что россияне не побеждают", - подчеркнул Науседа.