Сили ППО збили більшість дронів, але є прильоти: деталі нічної атаки РФ

У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 198 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Росіяни цієї ночі атакували 133 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ - РФ., ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Дефіцит ракет для Patriot в Україні

Нагадаємо, в Україні критичний дефіцит ракет до для систем ППО Patriot, щоб збивати російську балістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети для Patriot у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному з інтерв’ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше ніж через добу він заявив, що цього взагалі може не статися.