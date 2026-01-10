В Литві заговорили про посилення міграційної політики: в чому причина

Гаспере зазначила, що мова йде не про зменшення міграції, а про модернізацію та впорядкування міграційної політики, як такої - щоб поліпшити контроль над процесом міграції.

"Позиція Департаменту міграції ще не сформульована, але, як я розумію, в тому числі і як колишня службовиця Міністерства внутрішніх справ (МВС), позиція МВС полягає в посиленні міграційної політики. Але посиленні тільки для того, щоб не було зловживань міграційними процедурами", - сказала вона.

За словами Гаспере, існує багато способів маніпулювання та зловживання міграційним процесом. Наприклад, до Литви прибувають нібито на навчання, але фактично працюють там. Ще одна схема - використання фіктивних шлюбів.

При цьому нова керівниця департаменту додала, що прагне більшої інтеграції мігрантів у литовське суспільство. Тому варто змусити мігрантів вчити литовську мову та отримувати відповідні сертифікати. Щонайменше, сертифікат рівня А1 мають отримати усі, хто працює в сфері послуг - це, щонайменше, знак поваги до держави перебування.

"Щоб ми співпрацювали з громадами іноземців і бачили спільний інтерес - що інтеграція в наше суспільство відповідає і їхнім інтересам. Від цього виграли б ми всі. Тому я бачу інтеграцію і вивчення литовської мови як дуже позитивну зміну", - резюмувала вона.