В Литве заговорили об ужесточении миграционной политики: в чем причина

Гаспере отметила, что речь идет не об уменьшении миграции, а о модернизации и упорядочении миграционной политики, как таковой - чтобы улучшить контроль над процессом миграции.

"Позиция Департамента миграции еще не сформулирована, но, как я понимаю, в том числе и как бывшая служащая Министерства внутренних дел (МВД), позиция МВД заключается в усилении миграционной политики. Но ужесточении только для того, чтобы не было злоупотреблений миграционными процедурами", - сказала она.

По словам Гаспере, существует много способов манипулирования и злоупотребления миграционным процессом. Например, в Литву прибывают якобы на учебу, но фактически работают там. Еще одна схема - использование фиктивных браков.

При этом новая руководительница департамента добавила, что стремится к большей интеграции мигрантов в литовское общество. Поэтому стоит заставить мигрантов учить литовский язык и получать соответствующие сертификаты. По меньшей мере, сертификат уровня А1 должны получить все, кто работает в сфере услуг - это, по меньшей мере, знак уважения к государству пребывания.

"Чтобы мы сотрудничали с общинами иностранцев и видели общий интерес - что интеграция в наше общество соответствует и их интересам. От этого выиграли бы мы все. Поэтому я вижу интеграцию и изучение литовского языка как очень позитивное изменение", - резюмировала она.