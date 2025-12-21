Трамп готує масштабні імміграційні рейди у 2026 році, попри критику, - Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про наміри радикально посилити боротьбу з нелегальною імміграцією у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трамп планує масштабне розширення імміграційних рейдів на робочих місцях, збільшення агентів ICE та прикордонної служби, також відкриття нових центрів утримання під вартою.

Додаткове фінансування у розмірі 170 мільярдів доларів до 2029 року дозволить розширити депортації та контроль за нелегальною імміграцією.

"Люди починають розглядати це не стільки як імміграційне питання, скільки як порушення прав, порушення належної правової процедури та мілітаризацію районів поза конституцією", - заявив поміркований республіканський стратег Майк Мадрид.

Трамп також розширив коло осіб, яких можна депортувати, включно з гаїтянцями, венесуельцями та афганцями, і поставив ціль щороку депортувати близько 1 мільйона осіб, хоча до кінця 2025 року було вивезено лише близько 622 000 іммігрантів.

Адміністрація планує рейди не лише проти нелегальних іммігрантів, а й на роботодавців, що наймають їх.

"Американський бізнес протягом минулого року неохоче чинив опір імміграційним репресіям Трампа, але може бути змушений висловитися, якщо увага переключиться на роботодавців", - зазначила Сара Пірс, директорка з питань соціальної політики групи "Третій шлях".

Імміграціна політика

Агресивна політика Трампа з контролю за імміграцією почалася після його повернення до "Білого дому" на фоні високого рівня нелегальної імміграції за часів попереднього президента.

Федеральні рейди вже викликали протести та судові позови щодо насильницьких методів і расового профілювання. Додаткові заходи можуть значно вплинути на економіку, робочі місця та політичну ситуацію напередодні проміжних виборів 2026 року.