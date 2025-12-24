Адміністрація Трампа збирається пришвидшити депортацію зі США, - WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається пришвидшити депортацію нелегальних іммігрантів. Для цього планують побудувати сім великих центрів примусового утримання і ще 16 менших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання ознайомилось з документом Служби імміграційного та митного контролю (ICE). У ньому йдеться про зміни системи утримання іммігрантів.
"Адміністрація Трампа шукає підрядників, які допоможуть їй змінити систему утримання іммігрантів у США. План включає реконструкцію промислових складів для утримання понад 80 тисяч іммігрантів одночасно", - йдеться у статті.
Згідно з діючою системою утримання, людей перевозять до тих закладів закритого типу, в яких є вільні місця. У документі йдеться, що ICE хоче пришвидшити депортацію, "створивши централізовану систему перерозподілу".
Великі складські приміщення, призначені для переобладнання, обиратимуться поблизу основних логістичних центрів у Вірджинії, Техасі, Луїзіані, Аризоні, Джорджії та Міссурі. Вони вміщатимуть від 5000 до 10000 осіб кожен.
Крім того, передбачається переобладнання 16 менших складських приміщень, які вміщуватимуть до 1500 осіб кожен.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадження нових міграційних обмежень. Він повідомив, що адміністрація незабаром розширить перелік країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд на територію США.
Зазначимо, міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що адміністрація Дональда Трампа потроїла розмір виплат для мігрантів, які погодяться добровільно покинути країну. Розмір так званої стипендії збільшено до 3000 доларів.