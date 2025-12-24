Адміністрація Трампа збирається пришвидшити депортацію зі США, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається пришвидшити депортацію нелегальних іммігрантів. Для цього планують побудувати сім великих центрів примусового утримання і ще 16 менших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання ознайомилось з документом Служби імміграційного та митного контролю (ICE). У ньому йдеться про зміни системи утримання іммігрантів.

"Адміністрація Трампа шукає підрядників, які допоможуть їй змінити систему утримання іммігрантів у США. План включає реконструкцію промислових складів для утримання понад 80 тисяч іммігрантів одночасно", - йдеться у статті.

Згідно з діючою системою утримання, людей перевозять до тих закладів закритого типу, в яких є вільні місця. У документі йдеться, що ICE хоче пришвидшити депортацію, "створивши централізовану систему перерозподілу".

Великі складські приміщення, призначені для переобладнання, обиратимуться поблизу основних логістичних центрів у Вірджинії, Техасі, Луїзіані, Аризоні, Джорджії та Міссурі. Вони вміщатимуть від 5000 до 10000 осіб кожен.

Крім того, передбачається переобладнання 16 менших складських приміщень, які вміщуватимуть до 1500 осіб кожен.