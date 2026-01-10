В Литві заговорили про посилення міграційної політики: в чому причина

Литва повинна переглянути міграційну політику таким чином, щоб припинити ситуацію, коли громадяни третіх країн, що прибувають до країни, підроблюють документи та зловживають міграційними процедурами.

Гаспере зазначила, що мова йде не про зменшення міграції, а про модернізацію та впорядкування міграційної політики, як такої - щоб поліпшити контроль над процесом міграції.

"Позиція Департаменту міграції ще не сформульована, але, як я розумію, в тому числі і як колишня службовиця Міністерства внутрішніх справ (МВС), позиція МВС полягає в посиленні міграційної політики. Але посиленні тільки для того, щоб не було зловживань міграційними процедурами", - сказала вона.

За словами Гаспере, існує багато способів маніпулювання та зловживання міграційним процесом. Наприклад, до Литви прибувають нібито на навчання, але фактично працюють там. Ще одна схема - використання фіктивних шлюбів.

При цьому нова керівниця департаменту додала, що прагне більшої інтеграції мігрантів у литовське суспільство. Тому варто змусити мігрантів вчити литовську мову та отримувати відповідні сертифікати. Щонайменше, сертифікат рівня А1 мають отримати усі, хто працює в сфері послуг - це, щонайменше, знак поваги до держави перебування.

"Щоб ми співпрацювали з громадами іноземців і бачили спільний інтерес - що інтеграція в наше суспільство відповідає і їхнім інтересам. Від цього виграли б ми всі. Тому я бачу інтеграцію і вивчення литовської мови як дуже позитивну зміну", - резюмувала вона.