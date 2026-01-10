В Литві заговорили про посилення міграційної політики: в чому причина
Литва повинна переглянути міграційну політику таким чином, щоб припинити ситуацію, коли громадяни третіх країн, що прибувають до країни, підроблюють документи та зловживають міграційними процедурами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на LRT, яке цитує нову керівницю Департаменту міграції Литви Індре Гаспере.
Гаспере зазначила, що мова йде не про зменшення міграції, а про модернізацію та впорядкування міграційної політики, як такої - щоб поліпшити контроль над процесом міграції.
"Позиція Департаменту міграції ще не сформульована, але, як я розумію, в тому числі і як колишня службовиця Міністерства внутрішніх справ (МВС), позиція МВС полягає в посиленні міграційної політики. Але посиленні тільки для того, щоб не було зловживань міграційними процедурами", - сказала вона.
За словами Гаспере, існує багато способів маніпулювання та зловживання міграційним процесом. Наприклад, до Литви прибувають нібито на навчання, але фактично працюють там. Ще одна схема - використання фіктивних шлюбів.
При цьому нова керівниця департаменту додала, що прагне більшої інтеграції мігрантів у литовське суспільство. Тому варто змусити мігрантів вчити литовську мову та отримувати відповідні сертифікати. Щонайменше, сертифікат рівня А1 мають отримати усі, хто працює в сфері послуг - це, щонайменше, знак поваги до держави перебування.
"Щоб ми співпрацювали з громадами іноземців і бачили спільний інтерес - що інтеграція в наше суспільство відповідає і їхнім інтересам. Від цього виграли б ми всі. Тому я бачу інтеграцію і вивчення литовської мови як дуже позитивну зміну", - резюмувала вона.
Тим часом у Данії заявили про намір посилити правила депортації іноземних громадян, засуджених за тяжкі злочини, незалежно від їхнього ступеня інтеграції в суспільство і зв'язків із країною.
Також країни ЄС погодили посилені правила надання притулку та повернення мігрантів, відкриваючи шлях до однієї з найбільших міграційних реформ останніх років. Зокрема у Німеччині посилюють контроль за міграцією: спрощуються депортації та посилюються вимоги щодо отримання громадянства, що безпосередньо вплине на іноземців і процедуру натуралізації.
Найсильніші зміни щодо прийому мігрантів відбуваються в США. Наприклад, минулого року в адміністрації президента Дональда Трампа розробили нові правила видачі віз США для іноземців. Тепер відмову можуть отримати люди з онкологією, ожирінням та різними хронічними захворюваннями. Людям, які потребують соцвиплат чи іншим чином навантажуватимуть бюджет, теж не будуть схвалювати візи.
Також США припиняють видачу "грін-карт" для іноземців, Вашинтон планує платити мігрантам по 3000 доларів за те, що вони покинуть Сполучені Штати. Паралельно з "пряником" діє й "батіг": адміністрація Трампа побудує спеціальні центри для утримання нелегальних мігрантів, на 2026 рік попри резонанс планується значне посилення міграційних рейдів, а загалом в планах Білого дому - пришвидшення депортації мігрантів з США.