ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Литві заговорили про посилення міграційної політики: в чому причина

Литва, Субота 10 січня 2026 16:35
UA EN RU
В Литві заговорили про посилення міграційної політики: в чому причина Ілюстративне фото: в Литві говорять про посилення міграційної політики (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Литва повинна переглянути міграційну політику таким чином, щоб припинити ситуацію, коли громадяни третіх країн, що прибувають до країни, підроблюють документи та зловживають міграційними процедурами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на LRT, яке цитує нову керівницю Департаменту міграції Литви Індре Гаспере.

Гаспере зазначила, що мова йде не про зменшення міграції, а про модернізацію та впорядкування міграційної політики, як такої - щоб поліпшити контроль над процесом міграції.

"Позиція Департаменту міграції ще не сформульована, але, як я розумію, в тому числі і як колишня службовиця Міністерства внутрішніх справ (МВС), позиція МВС полягає в посиленні міграційної політики. Але посиленні тільки для того, щоб не було зловживань міграційними процедурами", - сказала вона.

За словами Гаспере, існує багато способів маніпулювання та зловживання міграційним процесом. Наприклад, до Литви прибувають нібито на навчання, але фактично працюють там. Ще одна схема - використання фіктивних шлюбів.

При цьому нова керівниця департаменту додала, що прагне більшої інтеграції мігрантів у литовське суспільство. Тому варто змусити мігрантів вчити литовську мову та отримувати відповідні сертифікати. Щонайменше, сертифікат рівня А1 мають отримати усі, хто працює в сфері послуг - це, щонайменше, знак поваги до держави перебування.

"Щоб ми співпрацювали з громадами іноземців і бачили спільний інтерес - що інтеграція в наше суспільство відповідає і їхнім інтересам. Від цього виграли б ми всі. Тому я бачу інтеграцію і вивчення литовської мови як дуже позитивну зміну", - резюмувала вона.

Тим часом у Данії заявили про намір посилити правила депортації іноземних громадян, засуджених за тяжкі злочини, незалежно від їхнього ступеня інтеграції в суспільство і зв'язків із країною.

Також країни ЄС погодили посилені правила надання притулку та повернення мігрантів, відкриваючи шлях до однієї з найбільших міграційних реформ останніх років. Зокрема у Німеччині посилюють контроль за міграцією: спрощуються депортації та посилюються вимоги щодо отримання громадянства, що безпосередньо вплине на іноземців і процедуру натуралізації.

Найсильніші зміни щодо прийому мігрантів відбуваються в США. Наприклад, минулого року в адміністрації президента Дональда Трампа розробили нові правила видачі віз США для іноземців. Тепер відмову можуть отримати люди з онкологією, ожирінням та різними хронічними захворюваннями. Людям, які потребують соцвиплат чи іншим чином навантажуватимуть бюджет, теж не будуть схвалювати візи.

Також США припиняють видачу "грін-карт" для іноземців, Вашинтон планує платити мігрантам по 3000 доларів за те, що вони покинуть Сполучені Штати. Паралельно з "пряником" діє й "батіг": адміністрація Трампа побудує спеціальні центри для утримання нелегальних мігрантів, на 2026 рік попри резонанс планується значне посилення міграційних рейдів, а загалом в планах Білого дому - пришвидшення депортації мігрантів з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Міграційна криза
Новини
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка