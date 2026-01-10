В Литве заговорили об ужесточении миграционной политики: в чем причина
Литва должна пересмотреть миграционную политику таким образом, чтобы прекратить ситуацию, когда граждане третьих стран, прибывающие в страну, подделывают документы и злоупотребляют миграционными процедурами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, которое цитирует новую руководительницу Департамента миграции Литвы Индре Гаспере.
Гаспере отметила, что речь идет не об уменьшении миграции, а о модернизации и упорядочении миграционной политики, как таковой - чтобы улучшить контроль над процессом миграции.
"Позиция Департамента миграции еще не сформулирована, но, как я понимаю, в том числе и как бывшая служащая Министерства внутренних дел (МВД), позиция МВД заключается в усилении миграционной политики. Но ужесточении только для того, чтобы не было злоупотреблений миграционными процедурами", - сказала она.
По словам Гаспере, существует много способов манипулирования и злоупотребления миграционным процессом. Например, в Литву прибывают якобы на учебу, но фактически работают там. Еще одна схема - использование фиктивных браков.
При этом новая руководительница департамента добавила, что стремится к большей интеграции мигрантов в литовское общество. Поэтому стоит заставить мигрантов учить литовский язык и получать соответствующие сертификаты. По меньшей мере, сертификат уровня А1 должны получить все, кто работает в сфере услуг - это, по меньшей мере, знак уважения к государству пребывания.
"Чтобы мы сотрудничали с общинами иностранцев и видели общий интерес - что интеграция в наше общество соответствует и их интересам. От этого выиграли бы мы все. Поэтому я вижу интеграцию и изучение литовского языка как очень позитивное изменение", - резюмировала она.
Тем временем в Дании заявили о намерении ужесточить правила депортации иностранных граждан, осужденных за тяжкие преступления, независимо от их степени интеграции в общество и связей со страной.
Также страны ЕС согласовали ужесточенные правила предоставления убежища и возвращения мигрантов, открывая путь к одной из крупнейших миграционных реформ последних лет. В частности, в Германии усиливают контроль за миграцией: упрощаются депортации и ужесточаются требования по получению гражданства, что непосредственно повлияет на иностранцев и процедуру натурализации.
Самые сильные изменения по приему мигрантов происходят в США. Например, в прошлом году в администрации президента Дональда Трампа разработали новые правила выдачи виз США для иностранцев. Теперь отказ могут получить люди с онкологией, ожирением и различными хроническими заболеваниями. Людям, которые нуждаются в соцвыплатах или иным образом будут нагружать бюджет, тоже не будут одобрять визы.
Также США прекращают выдачу "грин-карт" для иностранцев, Вашинтон планирует платить мигрантам по 3000 долларов за то, что они покинут Соединенные Штаты. Параллельно с "пряником" действует и "кнут": администрация Трампа построит специальные центры для содержания нелегальных мигрантов, на 2026 год, несмотря на резонанс, планируется значительное усиление миграционных рейдов, а в целом в планах Белого дома - ускорение депортации мигрантов из США.