У Литві назвали найімовірніші цілі Путіна після України

Оскільки Росія не може здолати Україну, Кремль шукає альтернативний сценарій і, ймовірно, розглядає країни Балтії та Польщу як найімовірніші наступні цілі.

Про це попередив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Річ у тім, що війна Росії проти України наразі є абсолютно провальною для Кремля.

Армія РФ не лише зазнає поразки на фронті, а й не може захистити власну країну від щоденних ударів ЗСУ.

Як зазначив Каунас, окрема тема для розмови - паливна криза в Росії. Саме вона змусила росіян зрештою прокинутися і поставити під сумнів те, що говорить Кремль.

"Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", - заявив міністр оборони Литви.

Варто зазначити, що це вже не перше попередження литовської влади про плани Путіна. Так, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Москва дійсно планує провокації в Польщі або країнах Балтії.

Однією з ключових цілей Путіна є перевірка єдності НАТО.

Як пояснив Науседа, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні.

Президент Литви попередив, що вони можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і з використанням так званих гібридних тактик.