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В Литве назвали вероятные цели Путина после Украины

12:25 20.07.2026 Пн
2 мин
Диктатору нужна новая эскалация
aimg Юлия Капитонова
В Литве назвали вероятные цели Путина после Украины Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Поскольку Россия не может победить Украину, Кремль ищет альтернативный сценарий и, вероятно, рассматривает страны Балтии и Польшу как наиболее вероятные цели.

Об этом предупредил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Дело в том, что война России против Украины пока абсолютно провальная для Кремля.

Армия РФ не только терпит поражение на фронте, но и не может защитить собственную страну от ежедневных ударов ВСУ.

Как отметил Каунас, отдельная тема для разговора - топливный кризис в России. Именно он заставив россиян наконец проснуться и подвергнуть сомнению то, о чем говорит Кремль.

"Кремлю, Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и в этом случае ближайшеми целями являются Балтийский регион и Польша", - заявил министр обороны Литвы.

Стоит отметить, что это уже не первое предупреждение литовских властей о планах Путина. Так недавно президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Москва действительно планирует провокации в Польше или странах Балтии.

Одной из ключевых целей Путина является проверка единства НАТО.

Как объяснил Науседа, такая оценка основывается на данных разведки и касается возможных российских атак на критическую инфраструктуру в регионе.

Президент Литвы предупредил, что они могут быть осуществлены как посредством обычных военных средств, так и с использованием так называемых гибридных тактик.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рейтинг Путина в России продолжает стремительно падать.

Кроме того, мы писали, что Кремль приказал своим войскам следить за учениями НАТО.

Также стало известно, что российская ракета чуть не сорвала саммит Альянса в Анкаре.

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