У Литві майже зупинили імпорт зерна з Росії та Білорусі

"Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з Росії та Білорусі до Литви на 95%", - сказала вона.

При цьому чиновник додала, що спостерігає збільшення ввезення в Литву агропродукції з Росії та Білорусі для подальшого його імпорту до інших країн Євросоюзу.

Видання уточнило, що з 18 березня профільна служба у Литві перевіряє кожен вагон чи транспортний засіб із зерном, яке ввозиться з країн підвищеного ризику. Йдеться про Росію, Білорусь та окуповані території України. Це потрібно для перевірки походження зерна.

Частину продукції з Росії та Білорусі не пустили до Литви

За перший місяць посилення перевірок було перевірено 38 вантажівок, які перевозили 1068 тонн кормів з Росії та Білорусі. Минулого тижня не було виявлено жодної партії корму, призначеної для литовського ринку.

Крім того, з 18 березня до Литви не ввозилося російське та білоруське зерно та продукти його переробки для кінцевого споживання. Ще шість вантажівок з кормами з Росії та 15 з Білорусі було розгорнуто на кордоні через невідповідність документів.