У Литві майже зупинили імпорт зерна з Росії та Білорусі

Посилення контролю за ввезенням до Литви зерна з Росії та Білорусі майже зупинило його імпорт.
Про це заявила директор Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви Аудроні Мікалаускене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з Росії та Білорусі до Литви на 95%", - сказала вона.
При цьому чиновник додала, що спостерігає збільшення ввезення в Литву агропродукції з Росії та Білорусі для подальшого його імпорту до інших країн Євросоюзу.
Видання уточнило, що з 18 березня профільна служба у Литві перевіряє кожен вагон чи транспортний засіб із зерном, яке ввозиться з країн підвищеного ризику. Йдеться про Росію, Білорусь та окуповані території України. Це потрібно для перевірки походження зерна.
За перший місяць посилення перевірок було перевірено 38 вантажівок, які перевозили 1068 тонн кормів з Росії та Білорусі. Минулого тижня не було виявлено жодної партії корму, призначеної для литовського ринку.
Крім того, з 18 березня до Литви не ввозилося російське та білоруське зерно та продукти його переробки для кінцевого споживання. Ще шість вантажівок з кормами з Росії та 15 з Білорусі було розгорнуто на кордоні через невідповідність документів.
Низка членів Євросоюзу стала закликати до введення обмеження на російське та білоруське зерно. Також окремі країни запровадили заборону на імпорт на національному рівні. У лютому Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна.
Пізніше міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Європейському союзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.
І за підсумком Європейська комісія запропонувала запровадити тарифи на імпорт зерна з території Росії та Білорусі з метою обмежити доходи Москви та її союзника, а також заспокоїти фермерів, які протестували місяцями проти дешевого імпорту.
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