ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва і низка країн закликали ЄС ввести санкції на імпорт зерна з Росії

Середа 20 березня 2024 20:47
UA EN RU
Литва і низка країн закликали ЄС ввести санкції на імпорт зерна з Росії Ілюстративне фото: Литва закликала посилити санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Європейському Союзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пояснив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, тих санкцій ЄС проти Росії які діють наразі - недостатньо. Саме тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням чотирьох країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", - сказав він.

Відомо, що міністри підписали звернення та наголосили, що Росія використовує прибутки від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

"Як країни-члени ЄС ми вважаємо за необхідне виконати наше моральне зобов’язання припинити будь-яку торговельну діяльність, яка може посилити спроможність Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати конфлікт в Україні, особливо тому, що частина російського імпорту може включати вкрадене зерно з окупованих територій України. Крім того, російський імпорт чинить тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів ЄС", - йдеться у зверненні до ЄК.

Країни ЄС – за заборону імпорту російського зерна

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
NEWS
Шмигаль: потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає
Шмигаль: потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою