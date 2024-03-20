Литва і низка країн закликали ЄС ввести санкції на імпорт зерна з Росії

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії запропонували Європейському Союзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пояснив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, тих санкцій ЄС проти Росії які діють наразі - недостатньо. Саме тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням чотирьох країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", - сказав він.

Відомо, що міністри підписали звернення та наголосили, що Росія використовує прибутки від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною.

"Як країни-члени ЄС ми вважаємо за необхідне виконати наше моральне зобов’язання припинити будь-яку торговельну діяльність, яка може посилити спроможність Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати конфлікт в Україні, особливо тому, що частина російського імпорту може включати вкрадене зерно з окупованих територій України. Крім того, російський імпорт чинить тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів ЄС", - йдеться у зверненні до ЄК.

Країни ЄС – за заборону імпорту російського зерна

Наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію із Росії та Білорусі.

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