ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не підгодовуватимуть машину війни" РФ. У Латвії прийняли важливе рішення по імпорту

Латвія, Понеділок 26 лютого 2024 14:12
UA EN RU
"Не підгодовуватимуть машину війни" РФ. У Латвії прийняли важливе рішення по імпорту Фото: Латвія заборонила імпорт російського зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна. Також Рига вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні та замінити його на український.

Про це заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії- ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", - підкреслив він.

Він зазначив, що "все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України".

"І таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни", - додав Краузе.

Санкції ЄС проти РФ

Європейський союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До списку потрапили губернатори РФ, "чиновники" на окупованих територіях і представники КНДР.

Крім того, Велику Британію додано в список країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які по суті еквівалентні заходам ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія
NEWS
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним