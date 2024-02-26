"Не підгодовуватимуть машину війни" РФ. У Латвії прийняли важливе рішення по імпорту

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна. Також Рига вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні та замінити його на український.

Про це заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії- ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку", - підкреслив він.

Він зазначив, що "все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України".

"І таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни", - додав Краузе.

Санкції ЄС проти РФ

Європейський союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До списку потрапили губернатори РФ, "чиновники" на окупованих територіях і представники КНДР.

Крім того, Велику Британію додано в список країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які по суті еквівалентні заходам ЄС.