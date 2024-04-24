RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве почти остановили импорт зерна из России и Беларуси

Архивное фото: в Литве почти остановили импорт зерна из России и Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ужесточение контроля за ввозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт.

Об этом заявила директор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Аудрони Микалаускене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Белоруссии в Литву на 95%", - сказала она.

При этом чиновник добавила, что наблюдает увеличение ввоза в Литву агропродукции из России и Беларуси для дальнейшего его импорта в другие страны Евросоюза.

Издание уточнило, что с 18 марта профильная служба в Литве проверяет каждый вагон или транспортное средство с зерном, ввозимым из стран повышенного риска. Речь идет о России, Беларуси и оккупированных территориях Украины. Это необходимо для проверки происхождения зерна.

Часть продукции из России и Беларуси не пустили в Литву

За первый месяц усиления проверок было проверено 38 грузовиков, перевозивших 1068 тонн кормов из России и Белоруссии. На прошлой неделе не было обнаружено ни одной партии корма, предназначенной для литовского рынка.

Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозились российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления. Еще шесть грузовиков с кормами из России и 15 из Беларуси были развернуты на границе из-за несоответствия документов.

Санкции против агропродукции из России

Ряд членов Евросоюза стали призывать к введению ограничения на российское и белорусское зерно. Также некоторые страны ввели запрет на импорт на национальном уровне. В феврале Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна.

Позже министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Европейскому союзу запретить импорт зерна из России и Беларуси.

И по итогу Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории России и Беларуси с целью ограничить доходы Москвы и ее союзника, а также успокоить протестовавших месяцами против дешевого импорта фермеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияБеларусьЛитва