Єврокомісія запропонувала ввести загороджувальні мита на російське зерно

Європейська комісія запропонувала запровадити тарифи на імпорт зерна з території Росії та Білорусі з метою обмежити доходи Москви та її союзника, а також заспокоїти фермерів, які протестували місяцями проти дешевого імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії .

Мита становитимуть 95 євро за тонну зернових та 50% на олійні культури. Їх застосовуватимуть після схвалення урядів ЄС.

Як зазначається у повідомленні, ці тарифи досить високі, щоби на практиці придушити такий імпорт до ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ми пропонуємо ввести мита на російський імпорт, щоб пом'якшити ризик, що зростає, для наших ринків і наших фермерів. Вони зменшать здатність Росії експлуатувати ЄС на користь своєї військової машини".

Ця пропозиція пролунала в той момент, коли лідери Європейського Союзу збиралися обговорити реакцію ЄС на скарги фермерів щодо екологічних правил та припинення мит на імпорт сільськогосподарської продукції з України після російського вторгнення у 2022 році.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн сьогоднішня пропозиція не торкається.

Обґрунтування заборони

Заходи спрямовані на такі цілі:

Запобігти дестабілізації ринку ЄС за допомогою будь-якого майбутнього значного перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС. "Фермерська спільнота ЄС, зокрема, висловила стурбованість з приводу цього ризику: роль Росії як провідного світового експортера зерна у поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент показує, що воно високе", - наголошується в повідомленні.

Боротися з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частину якого було незаконно експортовано на ринок ЄС, навмисно помилково означеного як "російське". Запропоновані тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим.

Завадити Росії використовувати прибутки від експорту до ЄС – як російських, так і незаконно привласнених українських зернових продуктів - для фінансування своєї агресивної війни проти України. "Оскільки у 2023 році Росія експортувала до ЄС такої продукції на суму близько 1,3 млрд євро, ці мита ЄС позбавлять ще одного важливого джерела прибутку для російської економіки і, як наслідок, російської військової машини", - йдеться у повідомленні.

Заборона зерна

Минулого року Росія експортувала до блоку 4,2 млн тонн зерна та олійних культур.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції, як і багато законодавців ЄС у ході дебатів на цю тему в Європейському парламенті минулого тижня.

Нагадаємо, 21-22 березня у Брюсселі відбувається саміт лідерів країн Європейського Союзу. Під час зустрічі обговорюється продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, зокрема ситуація на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародних відносин, міграції та сільського господарства.