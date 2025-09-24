У Литві готові збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі

Литва вважає доцільним збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі, але наголошує - важливо керувати ескалацією, щоб не погіршити кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що у разі необхідності країна повинна збивати літаки, які порушують її повітряний простір.
За його словами, такі дії стають особливо актуальними після інциденту минулого тижня, коли три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, члена НАТО.
Матульоніс підкреслив, що питання збиття об’єктів, які порушили повітряний простір, належить до національної компетенції. Водночас він додав, що НАТО може вжити власних заходів, якщо буде виявлена загроза.
"Але сам процес не такий простий, як ми уявляємо - якщо літак влітає, і на нього відразу ж випускають ракети. Ми також повинні пам’ятати про це. Це може бути непопулярним в Литві, але управління ескалацією також є важливою справою", - зазначив радник президента.
Нагадаємо, під час вчорашньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп зробив заяву щодо російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО. За його словами, країни Альянсу повинні збивати російські винищувачі.
10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала ворожі об'єкти над своєю територією.
19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Відомо, що вони перебували у повітряному просторі країни близько 12 хвилин.
Ввечері 22 вересня кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії, через що аеропорт Копенгагена припинив свою роботу майже на чотири години.
Також в ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.