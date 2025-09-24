В Литве готовы сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что в случае необходимости страна должна сбивать самолеты, которые нарушают ее воздушное пространство.

По его словам, такие действия становятся особенно актуальными после инцидента на прошлой неделе, когда три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, члена НАТО.

Матульонис подчеркнул, что вопрос сбития объектов, нарушивших воздушное пространство, относится к национальной компетенции. В то же время он добавил, что НАТО может принять собственные меры, если будет обнаружена угроза.

"Но сам процесс не так прост, как мы представляем - если самолет влетает, и на него сразу же выпускают ракеты. Мы также должны помнить об этом. Это может быть непопулярным в Литве, но управление эскалацией также является важным делом", - отметил советник президента.