В Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за коронавируса

Правительство Литвы сегодня, 26 февраля, объявило режим экстремальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает Delfi.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешяльгиса, решение было необходимо в связи с ростом количества зараженных коронавирусом и распространением его в Европе.

Отмечается, что в Литве пока нет, зафиксированных случаев коронавируса.

Также правительство постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который будет координировать действия по сопротивлению вирусу. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Сообщается, что объявление режима экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению предписания по миграции из определенных стран или регионов в Литву и из нее.

Напомним, на испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace из-за обнаружения коронавируса у итальянской пары.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Кроме того, сегодня впервые коронавирус проявился в Греции и Бразилии. Почти все новые случаи были связаны с Италией, где несколько дней назад произошла вспышка вируса.

Отметим, в Италии уже подтвердили более 320 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Среди зараженных - 4 детей в возрасте от 4 до 15 лет.