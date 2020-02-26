На Тенерифе закрыли на карантин отель из-за вспышки коронавируса

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Сотни гостей и сотрудников отеля будут находиться в изоляции в течение 14 дней

На испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace из-за обнаружения коронавируса у итальянской пары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, сотни гостей и сотрудников отеля будут находиться в изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, чиновница Мария Тереза ​​Крус Овал заявила, что е ще у двоих людей из группы, в состав которой входят 10 итальянских отдыхающих, подтвердили положительный результат на коронавирус. При этом она отметила, что тесты остальной части группы дали отрицательный результат.

Отметим, у одного из постояльцев отеля обнаружили коронавирус. Он работает доктором в Италии и прибыл на остров около недели назад. Позже случай заражения коронавирусом подтвердили у его жены.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, в консульстве Украины в испанском городе Малага заявили, что среди постояльцев отеля на острове Тенерифе нет украинцев.