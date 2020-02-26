У Литві оголосили режим екстремальної ситуації через коронавірус

Уряд Литви сьогодні, 26 лютого, оголосив режим екстремальної ситуації у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє Delfi.

За словами віце-міністра охорони здоров'я Альгірдаса Шешяльгіса, рішення було необхідне у зв'язку із зростанням кількості заражених коронавірусом і поширенням його в Європі.

Наголошується, що в Литві поки що немає зафіксованих випадків коронавіруса.

Також уряд постановив створити Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який буде координувати дії по опору вірусу. Цей центр очолив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга.

Повідомляється, що оголошення режиму екстремальної ситуації дозволить спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а також дозволить приймати обов'язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву і з неї.

Нагадаємо, на іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин готель H10 Costa Adeje Palace через виявлення коронавірусу у італійської пари.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Мадриді. Окрім того, сьогодні вперше коронавірус проявився в Греції та Бразилії. Майже всі нові випадки були пов'язані з Італією, де кілька днів тому стався спалах вірусу.

Відзначимо, в Італії вже підтвердили понад 320 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Серед заражених - 4 дітей у віці від 4 до 15 років.